秘魯疫情嚴重，不治病人數目太多，令墳場飽和，部份人在附近地方私自挖掘墳墓，不斷「擴充」墓地。但受影響的並不只是染疫家庭，其他疾病死者的家屬亦找不到位置下葬親人，不忍看着遺體日漸腐化，在自家花園挖掘墳墓，有人亦決定自己動手，為自己及家人建墳墓。

耶尼（Yeni Bautista）來自首都利馬（Lima）一個貧困家庭，她的兄弟巴蒂斯塔（Joel Bautista）上月因心臟病發死亡。家人走訪4個墳場也找不到可下葬的位置，4天後他們認為只可在自家後花園挖地埋葬。有電視直播挖掘過程而令事件引起關注，耶尼向美聯社記者表示︰「如果沒有方法，這裏也有個空位。」巴蒂斯塔家人表示，觀察到遺體已開始腐爛，希望在花園的芙蓉樹下挖掘墳墓，讓兄弟安息。

秘魯有很多家庭都面對類似的情況，據官方紀錄指，有超過6.4萬人確診死亡，但相信實際數字更多，連計未及檢測確診的死者，估計可能有超過17.4萬人染疫死亡。以4月的數字而言，估計大約每4分鐘，就有一位患者在家中或醫院去世，墓地不足的問題逼在眉睫。除了墳地短缺，更加珍貴的醫療資源更見匱乏，秘魯全國只有2,785張深切治療病床，據報網上流傳有人賣車、賣地，甚至賣腎來換取一個深切治療床位。

墳場欠規劃 多數沒有衞生牌照

當地不少最新建成的墳場都沒有經過規劃，沒有政府許可，因為沒有正式圍欄及劃地，民眾在墳場附近位置不斷挖掘新墳，處理遺體。利馬一共有65個墳場，但當中只有20個獲衞生部門牌照，一個位於隱蔽山區的墳場甚至營運24年，每次收費361美元（2816港元），但完全沒有相關的文書紀錄。

即使找到地點，殮葬費亦令民眾感到百上加斤，當地經濟受疫情影響，不少人收入大減，但殮葬費高達1200美元（9360港元），是當地最低工資月薪244美元（1903港元）的5倍。利馬最古老地區卡拉巴洛（Carabayllo）官員安納帕（Martin Anampa）直言：「很多墓園已經陷於崩塌，我們正承受多年來糟糕規劃過程的後果。」

長者為身後事打算 自行建墳墓

育有兩名孩子的51歲爸爸巴內茲（Juan Banez）染疫後，未能等到深切治療的床位便過身，他的表親阿爾博諾茲（Felix Albornoz）連同其他朋友將他的棺木送到一個位於山上、一處最新擴充的墳場位置，他表示︰「在利馬郊區，貧窮地區，民眾走到山上自行處理殮葬，沒有支援，政府已放棄我們。」

退休的72歲長者科巴（Victor Coba）看到新聞眼見墓地短缺，而且知道有20多位鄰居染疫死亡後決定採取行動，為自己、妻子及4名親人，在利馬以北一處山腳的墓園的狹窄位置內建墓位。他帶着磚頭、沙泥及水泥與朋友開始建造自己「永遠的家」，「當你無處可去時，您會感到非常擔憂，也沒有一分錢可以埋葬他們」。

美聯社

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