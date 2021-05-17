英國官員早前透露，首先在印度發現的COVID-19變種病毒B.1.617.2，將成為英國最主要傳播品種，能否全面重啟經濟存疑。印度一項最新研究顯示，英國阿斯利康疫苗對印度變種病毒有效率逾97%；英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周日亦指，牛津大學初步研究數據反映疫苗有效對抗印度變種病毒，有信心疫苗能對抗疫情。

新德里英德拉普拉斯塔阿波羅醫院（Indraprastha Apollo Hospitals）進行的一項研究顯示，印度3,235名接種阿斯利康疫苗的醫護人員之中，只有85人出現病徵，並只有2人需要住院治療，沒有錄得死亡個案，也沒患者需到深切治療部。

醫學總監席保（Anupam Sibal）表示︰「我們的研究顯示接種者97.38%免受感染，而且住院率僅0.06%。」

約翰遜：印度變種或影響放寬防疫限制

英國周一放寬防疫措施，大部分地區包括戲院、博物館、運動場所等室內公眾場所將重開；家庭私人聚會的限制亦減少，容許有限度外遊。當局原訂6月21日撤銷絕大部分防疫限制措施，但有科學家呼籲押後重啟經濟，並重新評估疫苗接種進度，英國首相約翰遜亦表示，印度變種病毒可能影響英國解除防疫的進度。

夏國賢周日宣佈英國創下超過2,000萬成人接種兩劑疫苗的里程碑，他向傳媒表示，牛津大學的初步測試數據顯示疫苗對變種病毒B.1.617.2有效，「這代表我們可以繼續沿用我們的策略，使用疫苗對抗疫情」。

印度變種病毒在英國博爾頓市（Bolton）爆發，成為全英最嚴重地區之一，英國感染印度變種的人數過去一周亦增長逾倍。夏國賢認同印度變種病毒將會成為英國主要變種病毒品種，但同時指出博爾頓醫院裏絕大部分染疫者，均合資格卻沒有接種。他警告，印度變種病毒傳播率高，能夠「在未接種疫苗群組像野火般擴散」，因此政府需盡可能讓越多人接種。

英國《每日電訊報》／法新社

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