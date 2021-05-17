世界衞生組織周一發表報告指，2016年因工作時間長導致中風及冠心病而死亡的人數，較2000年增加29%，而這個現象更因全球COVID-19疫情日趨嚴重。

世衞與國際勞工組織共同進行的研究在《國際環境》期刊（Environment International ）發表，研究收集了自2000至2016年間194國的數據，估計2016年每周工作最少55小時的人，死於中風者達39.8萬人，死於冠心病則有34.7萬，分別較2000年增多19%及42%。

數據顯示一星期工作55小時或更長人士，比每周工作35至40小時者，中風和死於冠心病的風險分別增加35%及17%。當中有72%死者為中年及老年男性，死亡時間通常在工作的數十年後發生，又以東南亞及西太平洋地區包括中國、日本及澳洲，情況最為嚴重。

現時長工時人口佔全球人口9%，COVID-19疫情更加速這個趨勢。世衞總幹事譚德塞表示，疫情大幅改變很多人的工作模式，遠程辦公在很多行業成為常態。另外很多公司被迫縮減規模省錢，令在職人士工作更長時間。

世衞公共衛生、環境和社會決定因素部門主管尼拉說：「每周工作55小時或以上是一項嚴重健康風險。」世衞促請各國政府、僱主及僱員採取行動保護勞工健康。

路透社

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