通訊軟件WhatsApp的新私隱條款上周六生效，用戶近日已陸續接到WhatsApp推送通知，截至周一暫未強制用戶接受新條款。WhatsApp在1月公佈新私隱條款後，觸發通訊平台「移民潮」，另一通訊軟件Signal今年首季下載量增長近1,200%，WhatsApp期內下載次數則按年減少逾四成，但仍超出Signal和Telegram。

數據公司SensorTower統計WhatsApp、Signal和Telegram的安裝數字，其中Signal在今年1月至4月期間，全球下載及安裝次數約為6,460萬次，較去年同期增長近1,200%，其中1月的下載次數更逾5,100萬，此後的下載次數亦穩定地高於WhatsApp推出新私隱條款前。

Telegram同受惠 活躍用戶5億

Telegram的下載數字同樣受WhatsApp新條款帶動，本年首4個月全球下載次數達1.61億，較去年同期增長98%，當中在1月的高峯下載次數約為6,400萬，但3月後已回落至WhatsApp推出新私隱條款前水平，活躍用戶則約有5億多。

Telegram近月亦改善多項功能，包括效法語音平台Clubhouse，加入即時語音聊天功能，用戶亦可從WhatsApp匯入對話記錄。Telegram本月也推出群組視像對話功能。

WhatsApp同期的用戶增長則明顯減慢，今年首4個月錄得1.72億次下載，較去年同期倒退43%，但仍比Telegram高，活躍用戶更逾20億，是Telegram的4倍。WhatsApp母公司facebook上周表示，大部分用戶已接受新私隱條款，WhatsApp整體用戶數量亦維持增長。

科技新聞網站The Next Web形容，Telegram和Signal是WhatsApp更改私隱條款的贏家，但未能以「具意義的方式」撼動WhatsApp增長，相信人們只是更願意以不同應用程式與不同人聯絡。

The Next Web網站

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