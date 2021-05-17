微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)與梅琳達的辦公室戀情開花結果本來是一段佳話，可是二人最終離婚。有報道指，蓋茨原來多次被指情挑女性員工，藉機接近邀約晚飯聚會，有員工斷然拒絕。

梅琳達2016年曾講述二人相戀經過，蓋茨當時是她上司，二人在一個會議上相鄰而坐，蓋茨已跟她調情，之後二人在停車場相遇，蓋茨邀她約會，情路就此打開，並於1994年結婚。不過這類曾被形容為浪漫的情景，可能不只一宗。消息人士透露，蓋茨多次想染指工作上與他有關的女性員工，多次追求微軟或蓋茨與梅琳達基金的同事。

有兩名知情人士表示，時任公司主席的蓋茨2006年出席一場簡報會，由一名女性員工進行闡述，當他一離開會議後，就馬上發送電郵給這名員工，邀她共晉晚餐，蓋茨在電郵內寫道︰「如果這使你感到不快，假裝它從未發生吧。」這名女同事的確感到不快，也決定裝作沒這件事。

一兩年後，蓋茨代表蓋茨基金到紐約公幹，一名為基金會工作的女員工跟他同行，在出席酒會時，蓋茨壓低聲音跟她說︰「我想見你，可否跟我一起晚餐？」該名女子感到不快，但當時只好以笑迴避略過。

「笨拙地」接近女同事 態度不強硬有拒絕空間

至少六名在職或前員工都指蓋茨的行為造出「令人不愉快的工作環境」，他出了名會「笨拙地」接近女同事，經常引起員工議論紛紛。有些員工認為蓋茨的行為不算強硬，沒有用工作前途來威脅女同事就範，他會讓女同事有拒絕的空間。

除了挑逗女同事，蓋茨夫婦亦因為一名好友的性騷擾事件出現分歧，2017年，蓋茨合作多年的資金經理拉森(Michael Larson)被投訴性騷擾同事，該名女同事寫信給蓋茨夫婦求助，案件2018年達成和解，女同事獲得一筆金錢賠償，也簽了保密協議不透露詳情。蓋茨認為事件已完結，但梅琳達卻不滿意結果，聘請律師行進行獨立調查。拉森在調查期間一度放假，但最後都恢復原位。

蓋茨曾向愛潑斯坦傾訴婚姻不愉快

蓋茨與「富豪淫棍」愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)多有來往，亦引起梅琳達不滿。兩人2011年已相識，蓋茨被指會乘搭愛潑斯坦的私人飛機、到他紐約曼哈頓的家中參加聚會等等，但梅琳達之前一直不知情，令她更感難過的是，她與蓋茨2013年曾一起跟愛潑斯坦晚餐，這次會面之後梅琳達已向蓋茨表示不喜歡這個人，想不到蓋茨多年來仍然維持跟愛潑斯坦來往。

蓋茨的發言人表示，蓋茨從來沒有參加愛潑斯坦的派對，二人沒有私交，會面時也沒有其他「年輕漂亮的女性」同場，「蓋茨跟愛潑斯坦會面只討論慈善問題」。但有消息人士表示，蓋茨至少一次曾向愛潑斯坦傾訴婚姻不愉快。資料顯示二人的確沒有生意關係。

美國《紐約時報》

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