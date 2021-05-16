日本疫情持續嚴峻，全國47個都道府縣中，有22個已達最嚴重的第四級別，即出現「爆炸性感染擴大」。東京奧運定於7月23日開幕，但首都圈四都縣每日新增確診居高不下，福井大學教授岩崎博道警告，若要如期安全舉辦奧運，須立即將首都圈封城。

岩崎博道認為，安全辦東奧的標準是「鄰近東京的地區新增確診病例，一天不到百例」，要達到此標準，大概需花兩個月，剛好是東奧開幕。岩崎又指，若能在經濟支援下將首都圈封城，讓八成居民留家，甚至可望在兩周內清零。

首相菅義偉為遏止疫情擴散，於九個都道府縣實施緊急事態宣言，但首都圈中僅東京都屬宣言對象，其餘的神奈川縣、埼玉縣及千葉縣則實施次一級的防止蔓延重點措施。日本人對東奧已越來越不耐煩，共同社最新民調指有59%受訪者主張停辦。

在沖繩浦添市，前日發生疫苗注射失誤，五名長者接種時被注射不含疫苗的生理鹽水，市政府公開道歉，但強調事故不會危害健康。

希臘准打針兼檢測旅客入境

另外，希臘昨日正式開放國門，容許接種了疫苗和持有病毒檢測呈陰性報告的外國遊客入境。旅遊業是希臘的經濟支柱，去年受COVID-19重創，雅典政府不欲再錯過今年旺季，雖當地疫情持續反覆，但當局仍決定賭一把。

中央社