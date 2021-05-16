日本共同社民調顯示，7成多民眾不滿首相菅義偉內閣的防疫工作。此外，近6成民眾認為今夏東京奧運應取消。

共同社本月15、16日進行全國電話民意調查顯示，菅義偉內閣的支持率是41.1%，上回民調是44.0%。菅內閣的不支持率為47.3%，比上一次於4月進行的民調增11.2個百分點，是菅內閣2020年9月上台以來，內閣不支持率最高的紀錄。

民調顯示，針對菅內閣應對疫情的表現，有71.5%的民眾表示不滿，是疫情爆發以來，對於內閣（包括安倍晉三內閣及菅內閣）防疫表現表示不滿比例最高的紀錄。

有關今年夏天舉辦的東京奧運，有59.7%的民眾認為應該取消；25.2%的民眾認為應採閉門賽（不開放觀眾）的方式舉辦；12.6%的民眾認為應該限制觀眾人數舉辦。

對於外國選手代表團來日本是否會使疫情擴大，87.7%的民眾回答感到不安。

至於是否同意可讓日本選手優先接種疫苗，53.9%的民眾回答「可優先」，13.1%的民眾回答「不應優先」。

日本共有47都道府縣，政府為了防止疫情擴大，目前對9都道府縣發佈「緊急事態宣言」。這項民調顯示，50.3%的民眾認為發佈緊急事態宣言具有防疫效果；47.4%的民眾認為無效。

日本政府定於兩年後將福島第一核電廠的輻射污染水經處理後排放入海。對此，民調顯示，27.7%的民眾贊成；26.8%的民眾反對；45.1%的民眾不置可否。

在政黨支持率方面，執政黨自由民主黨41.9%、最大在野黨立憲民主黨8.6%、公明黨4.5%、共產黨3.4%、日本維新會4.6%、國民民主黨1.2%、社民黨0.4%。有32.1%的民眾無特定政黨傾向。

日本共同社／中央社

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