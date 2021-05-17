（新增美國財政部制裁）

緬甸軍方今年初發動政變後，大舉鎮壓反抗的示威浪潮，至今已經有超過790人被軍警殺害、逾5,000人被捕。代表緬甸在美國參加環球小姐競選的佳麗圖薩爾（Thuzar Wint Lwin）爭取打國際線的機會，繼早前在準決賽台上舉牌後，她周日在自我介紹影片中再呼籲世界發聲抗議緬甸軍方，她最終贏得最佳民族服裝獎。

美國再制裁16名緬甸人

美國財政部周一公佈再制裁16人，包括軍政府國家管理委員會官員。

圖薩爾遠赴美國佛羅里達州參加環姐決賽，賽會要求佳麗在決賽舉行的酒店拍攝一段影片，作拉票之用。圖薩爾在影片中再次提及緬甸政局，她表示︰「我們的人民每天都遭軍方開槍殺害。我希望呼籲所有人為緬甸發聲，自從政變後，身為緬甸的環球小姐，我已經盡我所能地發聲。」

儘管圖薩爾最終在決賽被中途淘汰，但這位來自緬甸西北部欽邦的22歲女大學生，在民族服飾環節穿上其欽族服飾，高舉一幅「為緬甸祈禱」的標語，最終贏得最佳民族服裝獎。

多次上街 捐款助死亡示威者家屬

圖薩爾動身到美國前，曾多次上街抗議政變，亦曾派水予示威者，以至向遇害示威者家屬捐款，她離開緬甸時因此特別感到緊張，在機場更戴上墨鏡以免被認出。圖薩爾在決賽前接受《紐約時報》訪問，形容緬軍把人民當作牲畜般殺害，斥軍方毫無人性，國民都活在恐懼中，「請幫助我們，我們很無助」。

緬甸軍方奪權後，不少名人、演員甚至運動員均公開發聲反抗暴政。緬甸頂尖泳手溫泰吳（Win Htet Oo，音譯）早前宣佈放棄出戰奧運，表明不希望淪為軍方「宣傳」工具；緬甸著名男模及演員白因（Paing Takhon）早前也被拘捕，另有百多名名人遭軍方通緝。

路透社/美國《紐約時報》

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