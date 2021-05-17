美國《華爾街日報》（WSJ）周日引述知情人士報道，微軟創辦人蓋茨去年退出微軟董事會，是因為他曾經與一名女下屬有染。

報道指，微軟一名女工程師2019年去信微軟高層，除了要求改變在微軟的工作，還爆出曾與蓋茨有性關係。微軟發言人表示，董事局2019年下半年接獲一項關注事項，指蓋次2000年尋求與公司一名職員發展親密關係，董事局一個委員會在獨立律師行協助下對那關注事項展開調查。

報道指，有董事曾問及蓋茨與對性罪犯兼沖基金經理愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的轇轕，董事獲告知兩人關係純粹涉及慈善。

蓋茨與梅琳達本月初宣佈離婚，《WSJ》上周報道，梅琳達早在2019年10月蓋茨與「富豪淫棍」愛潑斯坦關係曝光時，已開始向律師諮詢離婚事宜。

微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）也知那封信。報道指，該名女員工要求梅琳達讀她的信。未知梅琳達有否看該信。

2019年12月，調查未結束，蓋茨在股東周年大會連任董事，但當真相陸續浮現，董事局成員認為蓋次與該女職員的關係不恰當，加上當時#MeToo運動之後，認為蓋茨不宜再擔任公司董事。知情人事指，蓋次在調查完成前辭任董事。

蓋次的發言人表示，蓋次退出董事會的決定與那段情無關，是為了專注慈善事業，承認那段情發生在差不多20年前，已和平結束。

美國財經網Quartz曾於2019年報道稱，微軟女員工一直在內部電郵分享性騷擾和歧視的故事。這些電郵後來引起高層關注，微軟女性在電郵說出性騷擾和歧視經歷，納德拉2019年4月宣佈改革處理員工投訴性騷擾和歧視的程序，當時說會加強培訓並增加人手處理投訴。

《華爾街日報》

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