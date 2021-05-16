根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.62億、死亡人數超過33７萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,293萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.5萬。印度確診人數超過2,468萬，死亡人數突破27萬。巴西確診人數超過1,562萬，死亡人數超過43.5萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

英第三階解封前夕約翰遜籲保持警惕

英格蘭、威爾斯、蘇格蘭周一起實施第三階段解封，起容許親友擁抱和室內堂食等。不過，由於印度變種病毒株的威脅存在，首相約翰遜周日晚呼籲公眾保持高度警惕。

衞生大臣夏國賢則表示，有信心現行疫苗足以防範印度變種毒株，解封計劃可按計劃進行。

英國天空新聞／法新社

越南本土病例連2天創新高

越南新增187宗病例，連續第2天刷新單日最高紀錄。境內許多社區和地區已實施防疫封鎖措施。

截至目前越南累計僅4,157宗確診，36宗死亡。

越南衞生部還說，截至周日透過「疫苗全球取得機制」（COVAX）已收到近170萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

中央社

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