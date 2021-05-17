俄羅斯新西伯利亞近日舉辦一場掘墳墓比賽，參賽者鬥快掘出可安放棺木的墳墓。比賽原本由地區政府官員舉辦，旨在吸引更多人加入掘墳墓的行業，不過比賽影片在網上流傳後，被視為嘲諷當地疫情嚴竣的黑色幽默。

比賽在一個火葬場旁邊舉行，一眾參賽者在草地上掘出一個大洞，完成後評判會將一副空的棺木放進大洞，以確保能安置棺木。比賽最終由一個來自鄂木斯克的團隊勝出，該團隊以38分鐘完成目標，可獲得3萬盧布（約3,154港元）。

俄羅斯因疫情死亡人數每天新增約300至400人，反對派的羅爾茲曼（Yevgeny Roizman）在Twitter上回應掘墳墓比賽，諷刺地寫道：「熱門話題，是嗎？」

俄國接種疫苗人口比率低

分析指出，疫情揭示俄羅斯人對政府越來越不信任。俄羅斯去年8月發表「衞星五號」（Sputnik V）疫苗，12月在國內免費大規模接種，惟至今當地接種疫苗人口比率仍僅得10%，低於英國的46%及美國的46%。分析認為俄羅斯人一直質疑國家究意能否、甚至是否想照顧國民。

總統普京曾以「安全過AK-47自動步槍」來推廣疫苗，他本人卻在疫苗推出後數個月後，不公開地接種疫苗，而且不披露接種疫苗的品牌。

英國《泰晤士報》

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