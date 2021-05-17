澳洲一名女子上月接受扁桃腺手術，怎料手術後竟然發然自己原來的澳洲口音「消失了」，竟然變成帶有愛爾蘭口音，而她從未到過愛爾蘭。

麥肯（An Gie Mcyen）在自己進行扁桃腺手術後第9天，發現自己說話竟帶有愛爾蘭口音，她更在Tiktok上連續兩星期發佈短片，記錄自己的變化，明顯聽到她最初仍帶有澳洲口音，但隨着她逐漸康復，愛爾蘭口音也越來越濃。最令人驚訝是，麥肯在澳洲長大，而且從未到愛爾蘭。

上月30日，她在第二天的短片中說說：「我今天早上醒來，仍有澳洲口音，我致電予我一個朋友，並確定我的澳洲口音又回來了，但在通話的5至10分鐘內，她可以聽到到我又回復愛爾蘭口音。」

醫生也無法解釋這個現象，經過兩星期的研究，她相信自己患了「外國口音綜合症」（Foreign Accent Syndrome）。這個病例相當罕見，2018年一項登在《神經病學與神經科學雜誌》期刊的研究指，自1907年至今，只出現80宗病例，通常由於腦部受傷包括中風，導致患者失去了原來的口音，可能持續數月或數年，甚至有人的情況是永久性。

她已經聯絡了一名專門研究中風康復的神經病學家診斷，有人認為她捏造故事，令她感到憤怒，坦言希望人們「從她的經歷學到一些東西」。

英國《每日郵報》

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