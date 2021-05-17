以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突未有平息迹象，到底雙方會交火到何時，其中一項因素或取決於衝突構成的財政負擔。不過以色列專家分析指，哈馬斯使用的火箭成本低，估計只要數百美元便可製造一枚，加上有伊朗軍事援助，哈馬斯的軍火庫可謂深不見底，相信短期內仍有充足彈藥。

目前估計哈馬斯約儲備1.4萬枚火箭，過去一星期發射超過2,000枚，當中約數百枚屬射程可覆蓋特拉維夫及以色列中部的較長程火箭，其他短程火箭射程則僅限於加薩邊境。

哈馬斯火箭成本低易生產

與區內另一被指受伊朗資助的武裝組織黎巴嫩真主黨相比，哈馬斯擁有的火箭射程和精確度都較低，但成本同樣較便宜。參與研發以色列導彈防禦技術的導彈專家魯賓（Uzi Rubin）形容，即使是哈馬斯「最好」的火箭，也是以便宜和容易生產見稱，賣點不在射程，其長程火箭準確度亦偏低。

專家估計哈馬斯主要短程火箭「卡桑」（Qassam）的成本相當低，每枚只需約300至800美元（約2,330至6,214港元），至於長程火箭例如R-160、M302D等則甚少有公開資訊，以色列費舍爾航空航太戰略研究所前所長因巴爾（Tal Inbar）估計，這些較長程火箭的造價也只是短程火箭的兩至三倍，相信每枚不會超過5,000美元（約3.9萬港元）。相反以色列的「鐵穹」防空導彈每發射一次，成本估計已要5萬至10萬美元（約39萬至78萬港元）。

因巴爾表示，哈馬斯火箭之所以如此廉宜，主要出於原料和生產成本低，雖然一些原料無法從本地取得，但也可從附近的埃及西奈半島以至蘇丹等地走私得來。

伊朗幕後資助哈馬斯軍火

因巴爾續指，哈馬斯不如北韓可透過黑客發動網絡攻擊賺錢，其他收入來源亦較真主黨少，但兩名專家均指，由於伊朗在背後運送以至資助哈馬斯的幾乎所有火箭，意味哈馬斯不費很多成本就能補充彈藥。

因巴爾引述真主黨領袖斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）去年12月曾表示，哈馬斯大部分武器、導彈和設施均由伊朗革命衞隊旗下聖城軍（Quds Force）供應，伊朗並利用與蘇丹的外交關係，在蘇丹興建為加薩而設的兵工廠。

對於哈馬斯會否因用盡火箭而無法再攻擊以色列，因巴爾和魯賓都不認為有此可能，直指即使是最出色的以軍情報人員，也難以精準地估算哈馬斯的彈藥數量。魯賓以哈馬斯發射的火箭為例，稱以軍一直不知哈馬斯擁有射程覆蓋以色列南部城市埃拉特（Eilat）的火箭，直至哈馬斯出手才知道，相信哈馬斯仍有大量長程火箭，足以襲擊特拉維夫及以色列中部。

以色列《耶路撒冷郵報》

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