美國國鳥白頭鷲經過保育之後數量回升，但這些猛禽重現為民眾帶來不少麻煩，牠們會捕獵海鳥家禽甚至是小貓小狗，令人擔心寵物轉眼間會變成牠們的晚餐，有人推出寵物「尖刺裝」，讓牠們武裝起來免被白頭鷲叼走。

加拿大卑詩省和美國阿拉斯加的居民最近都經常見到白頭鷲，阿拉斯加大約有3萬頭，寵物店AK Bark的店主羅伯科夫(Mark Robokoff)推出寵物保護裝「土狼背心」，上面設有尖刺狀裝飾，以及束狀的尼龍條，希望可以嚇退白頭鷲。羅伯科夫說︰「白頭鷲強壯得可以捉起一條12磅的三文魚，所以要捉4磅小狗簡直易如反掌。」

曾經屬「罕見」的白頭鷲現在是北美洲的「常客」，牠們經常捕獵雞鵝，小型貓犬也成為牠們的目標。加拿大卑詩省居民佩斯(Jeanine Pesce)說她跟5歲女兒目擊過白頭鷲獵食的過程，「每次你看到一隻白頭鷲時都會感到害怕。某天我見到一隻鷲把一隻加拿大鵝在岩石上來回拖拉長達數小時，我聞說牠們這樣做是為了令肉變得柔嫩。」

白頭鷲數量變多，令民居不少地方都被鳥糞污染，牠們會在溫哥華的堆填區覓食，也會成群出現在公路上空。溫哥華一個高爾夫球場就曾經有人目睹白頭鷲獵食海鷗。

經過多年保育努力，例如禁用化學劑DDT，白頭鷲成功於2007年被剔出瀕危物種名單，數量由2009年的7.2萬隻，上升至2019年的31.6萬隻。不過卑詩省生物學家拉蒙特(Myles Lamont)說仍然不夠，最好就再增加15萬隻。

美國《華爾街日報》

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