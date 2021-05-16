哺乳類動物都是利用肺部呼吸，但日本東京醫科齒科大學一項對老鼠和豬隻進行的研究發現，這些哺乳類動物在嚴重缺氧時能夠透過肛門吸收氧氣，藉以保命。科學家期望這吸氧方式亦可應用在人類身上，在呼吸機失靈或不足之時，為肺病患者帶來新轉機。

研究結果上周五在期刊《Med》發表。參與研究的東京醫科齒科大學教授武部貴則稱，他的父親受肺病影響，觸發他進行有關人類呼吸的研究。武部貴則表示，目前醫護人員會為肺功能衰竭人士接駁呼吸機，但呼吸機並非必定有效，在疫情下更出現短缺。他稱，對於肺功能嚴重衰竭的病人而言，人類顯然需要新的治療策略，他本來從事幹細胞研究，期望創造新器官，但後來想到可從其他哺乳類動物移植肺組織，於是轉從動物入手研究。

含氧液體注入肛門更有效

在各種動物中，武部貴則發現鰍魚跟絕大部分魚類一樣用腮呼吸，但牠們也可以浮上水面吸氣，而鰍魚沒有肺部，是透過消化系統吸入空氣，並在腸道吸收氧氣。武部貴則嘗試把這種腸道吸氧的方法在哺乳類動物身上研究，於是與科學家合作，嘗試對缺氧及麻醉後的老鼠肛門泵進氧氣，成功延長老鼠壽命，但因此方法需刮薄部分腸壁，故不適合人類使用。

科學家其後嘗試改用液體形式輸送氧氣，把氧氣加到氟化物溶液，以增加帶氧能力，再注入老鼠和豬隻肛門，取得成功，不但老鼠重新走動，豬隻膚色亦回復成健康的粉紅色。

最快明年對人臨床實驗

武部貴則坦言沒料到實驗會如此順利，接受實驗的動物從嚴重缺氧狀態中迅速康復，他對此十分驚訝。武部貴則形容人類內部器官與消化系統只相隔一層細胞，今次實驗顯示醫生可需通過收集病人的呼吸，便可診斷病人，期望醫院可改善對垂危病人的供氧方式，計劃最快明年開始進行腸道吸氧的臨床實驗。

加拿大勞里埃大學生物學副教授威爾遜（Jonathan Mark Wilson）稱，魚類與人類一樣，有時候急需補充氧氣，形成需利用皮膚呼吸的生理結構，儘管不知道是否有動物本身以肛門呼吸，但參考海龜等例子，這推測並非完全不合理。

美國耶魯大學腸胃病學專家凱利（Caleb Kelly）坦言，起初以為哺乳類動物以腸道吸氧是笑話，但現時發現最少在理論上可行，相信未來可再研究。

美國《紐約時報》/美國《紐約郵報》

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