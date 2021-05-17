（北美通訊）加拿大於2016年通過安樂死合法化，但對申請者的條件設下嚴格限制。參眾兩院議員合組的委員會，於今天（17日）開始檢討法案，著手解決在過去五年爭論不休的關鍵問題。

根據加拿大在2016年通過的安樂死法案，規定只有罹患「可預見的自然死亡」嚴重疾病的成年人，才可申請安樂死，並需得到醫學意見認可，精神疾病的患者則被排除在外。但因應魁北克省高等法院裁定相關規定違憲後，聯邦政府認為申請安樂死的條件有放寬空間，加拿大參議院兩個月前通過「C-7」修訂案，放寬申請安樂死的部份條件。

「C-7」修訂案讓患有嚴重疾病但不被認定會立即死亡的病人，包括精神病患者，於2023年開始可有權申請安樂死。但修訂面對不少問題與挑戰，例如面對抑鬱、精神分裂、創傷後壓力症候群等精神病患者，他們不少都能夠透過藥物或其他療程，以及改善生活質素等來減輕病情，有人質疑醫護人員何以判斷患者病情已屬無法根治。修訂案「鬆綁」條款又包括取消申請人的10天考慮期，見證人也從此前的兩人減至一人等等。更容許當申請人瀕臨死亡狀態，診斷及評估過程可縮短在一天內完成，並可於同日執行安樂死。

另一爭議點就是能否讓「成熟的未成年人」(mature minor) 申請安樂死。有提倡者認為，一個患有末期癌症的兒童，只要他心智成熟，也能做出一名70歲老翁同樣的決定，包括選擇安樂死。較早前，有國會議員表示可讓「成熟的未成年人」申請安樂死，但是要先研究相關的道德倫理及法律問題。同時，外界有聲音指放寬條件後，可能更多人會選擇安樂死多於選擇救治，令安樂死變得隨意及氾濫。

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