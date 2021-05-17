英國哈里王子和妻子梅根早前接受奧花雲費專訪，指控皇室成員種族歧視，引起極大迴響。兩人旗下基金會「Archewell Foundation」上周宣佈，與日用品公司P&G組成全球合作夥伴關係，惟P&G在去年反種族歧視的示威浪潮下，因旗下品牌銷售美白產品被批評「種族主義」，哈里夫婦與P&G的合作隨即引起質疑。

基金會的聲明表示，與P&G的合作會專注於「男女平等，更具包容性的互聯網空間，運動產生的毅力和影響」。

P&G美白產品被指「種族主義」

P&G的主要護膚品牌Olay在亞洲和非洲銷售美白產品，聲稱可減低人體自然製造的黑色素（melanin）濃度。但自從美國去年捲起「黑人命可貴」運動，反種族歧視聲浪高漲，反種族主義者要求各大企業停售這類美白產品，指產品灌輸「認為一個人價值可根據膚色衡量，而且白膚色比黑膚色更好」的錯誤觀念。

強生（Johnson & Johnson）已宣佈停售美白產品，另一護膚品牌L’Oreal亦計劃移除產品名稱上「美白」等字眼。惟P&G旗下品牌Olay仍繼續售賣有「亮白」等字眼的產品。

P&G前總裁馬洛夫（Alex Malouf）向英國《每日郵報》表示，哈里夫婦會在此事上受壓，料二人將被要求表態是否支持銷售美白產品，「梅根曾經談及很多有關種族和種族主義的議題，所以這會引人主意」。

P&G陷破壞環境爭議 與哈里理念有衝突

另一方面，哈里王子常為環境和野生動物議題發聲，然而P&G本身亦陷入破壞環境甚至剝削勞工爭議。P&G的最大棕櫚油供應商FGV Holdings被控在馬來西亞剝削和虐待勞工，又指一年購買49萬噸木漿，有份破壞加拿大森林。

美國環境保護組織Rainforest Action Network森林項目總監阿費爾貝克（Robin Averbeck）表示，P&G與FGV Holdings有聯繫，哈里和梅根應該結束與其合作關係，「P&G持續侵犯人權、破壞環境的事實，就有足夠理由解釋為何不應促成或繼續這次合作。」

英國《每日郵報》

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