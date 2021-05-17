澳洲111歲人瑞自揭 長壽秘訣靠食雞腦

澳洲男子克魯格（Dexter Kruger）周一以111歲零124天，超越第一次世界大戰老兵洛基特（Jack Lockett）2002年逝世時的紀錄，成為澳洲歷來最長壽的男性。他被問到長壽秘訣，竟然歸功於吃雞腦。

克魯格目前住在昆士蘭省一間老人院，近日他接受澳洲廣播公司訪問時表示，他每星期吃一次雞腦，正是他長壽的秘訣之一，「（雞）頭顱裡的那顆腦，可真是美味的小東西，只有小小一口」。克魯格74歲的兒子葛瑞格（Greg）則把爸爸長壽秘訣歸功於內陸地區的（Outback）簡單生活。

老人院經理凱福特（Melanie Calvert）說，正在寫自傳的克魯格「可能是院內最敏銳的長者，對一個111歲的老人來說，他的記憶力實在令人吃驚」。

美聯社

澳洲總理月底訪新西蘭

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一宣佈，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將於本月30日至31日訪問新西蘭，是兩國自疫情關閉邊境首次。

阿德恩透露，莫里森將到訪皇后鎮（Queenstown），參加一年一度的兩國領導人會議，「我們經歷了疫情帶來困難的一年，我歡迎莫里森總理再度訪問新西蘭」。

澳洲和新西蘭成功控制疫情後，兩國「旅遊氣泡」上月19日全面開通，兩國之間旅客相隔近400日後，入境終毋須再接受隔離檢疫。

路透社

法國學校炸彈威脅 師生勒令疏散

法國北部里爾市一間學校周一接獲炸彈恐嚇，全校師生被勒令疏散。當地媒體報道，拆彈專家帶同搜索犬到場處理。

上法蘭西大區（Hauts-de-France）警方稍後表示，在學校內未有發現任何爆炸品，已經解除警戒。

路透社／美聯社

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