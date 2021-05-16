以巴衝突經過七天未有平息迹象。以色列當天凌晨空襲加薩市中心住宅區，聲稱其中一間屋是軍火庫，而哈馬斯領袖辛瓦爾（Yehiyeh Sinwar）也住在那裏。以軍在5分鐘內連環摧毀三幢住宅大廈。加薩衞生官員周日說，造成42名巴勒斯坦人死亡50傷，死者包括16名婦女和10名兒童，是這輪衝突單日死亡人數最多一天。加薩的武裝分子亦續向以色列發射火箭，其中一枚在五旬節晚堂崇拜前幾小時擊中南部城市阿什凱隆（Ashkelon）一間猶太教堂。

以軍說殺傷平民並非有意。他們說戰機攻擊武裝分子的地下通道，通道塌陷，導致房屋也連隨倒塌。不過，控制加薩的武裝組織哈馬斯指以軍「早有預謀殺人」。

根據以色列和加薩當局提供的數字，以巴間的軍事衝突已持續7天，已在加薩造成192人死亡，包括34名婦女和58名兒童，以色列則有10死，包括兩童和一名以兵，至少560名以色列人受傷。

聯合國安理會周日開會，討論以巴局勢。秘書長古特雷斯說過去一周的暴力衝突「令人震驚」，呼籲立即終止致命暴力衝突，警告雙方戰鬥可能會讓中東地區陷入無法控制的危機。

同時，以色列警方指東耶路撒冷巴勒斯坦人社區謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）一名巴人周日駕車衝向一個路障，撞傷六名警員，司機被警員開槍擊斃。以警指這是一宗蓄意襲擊，哈馬斯讚是英勇行動。

以色列法庭早前裁定一批猶太殖民勝訴，勒令謝赫賈拉的巴人家庭必須遷離住址，引發當地巴人憤怒，認定猶太人正逐步把他們趕出耶路撒冷，最終觸發這輪以巴衝突。

王毅指美阻撓安理會發聲明

主持會議的中國國務委員兼外長王毅表示，安理會承擔維護國際和平與安全的首要責任，必須就巴以衝突採取有力行動，但令人遺憾的是，由於僅僅一個國家阻攔，安理會至今未能發出一致聲音。我們呼籲美國承擔應盡責任，

身為以色列重要盟友的美國，將原定上周召開的安理會會議拖至周日，又對發表聯合聲明興趣淡然。總統拜登上周表示，正在幕後斡旋，擔心安理會聲明會壞大事。

拜登周日表示，其政府正與以方雙方合作尋求持久平靜，指以巴兩方都應在安全環境下生活。

美國常駐聯合國代表托馬斯格林菲爾德說，以色列和巴勒斯坦人在安全生活方面享有平等權利，美國正在同包括巴以在內的各方溝通斡旋，推動停火止暴。她強調各方都必須停止所有可能危及和平的行動，包括各種挑釁行為、暴力行動、恐怖活動，也包括以色列在東耶路撒冷等地區的驅逐行動，以及在巴勒斯坦被佔領土上興建殖民區的行為。

以色列總內坦亞胡發表電視演說，表示會繼續全力攻擊加薩，並說行動需時。他辯稱美聯社、半島電視台等辦事處所在的大樓是合法目標。該12層高大樓周六被以軍整幢炸毀，美聯社周日要求調查。

路透社／法新社／美聯社／新華社

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