法國保險公司安盛（AXA）子公司Asia Assistance周日證實，最近遭勒索軟件Avaddon攻擊。

AXA Partners發表聲明說，這次攻擊影響在泰國、馬來西亞、香港、菲律賓的資訊科技部運作，若干由泰國 Inter Partners Asia處理的資料被竊，會通知並支援所有受影響企業客戶與個人，無迹象有更多數據被竊。

《金融時報》早前報道，一則暗網帖文顯示，網絡罪犯周六利用勒索軟件從安盛亞洲子公司盜取3TB數據。

黑客利用勒索軟件（Ransomware）將電腦內資料加密「上鎖」，向用家勒索解鎖費。類似個案最近接二連三，美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）本月7日遭勒索軟件攻擊，管道被迫關閉6天，導致維珍尼亞州至佛羅里達州一帶燃油短缺，當局頒佈緊急狀態，居民爭相到加油站入油，油站大排長龍。

愛爾蘭政府周日證實，衞生部步愛爾蘭衞生服務執行局（HSE）後塵，HSE遭勒索軟件攻擊後被迫關閉電腦系統。

法新社

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