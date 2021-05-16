印度北方邦首次有政府官員發信承認有COVID-19死者被棄屍河上，形容做法令人擔憂，估計村民此舉是出於貧窮和對疾病的恐懼。惟當局至今仍未公開浮屍死因，其政府發言人更否認有關報道。

路透社引述北方邦政府高級官員辛格上周五發給地區政府領袖的信報道，指「政府有資料顯示有病人因染疫或因其他疾病死亡後屍體被丟落河。多個地方均從河上撈回屍體」。

官員稱基於宗教拒火化

辛格又指由於缺乏火化柴木、部份社區的宗教信仰和村民害怕疫症是棄屍原因，稱邦政府會津貼每戶貧窮家庭5,000盧布（530港元）殮葬費，要求村層級官員制止有關行為，並要求警方派員到河邊巡邏。他回應查詢指加齊普爾縣四至五具屍體的驗屍報告未有顯示受病毒感染，「屍體已分解，我不肯定病毒檢測會否呈陽性」。

有地方報章在北方邦長約1,140公里的河岸邊點算出逾2,000具屍體。警方就有關屍體展開調查，呼籲家屬勿在恆河棄屍，亦稱會協助殯葬，指當局已在普拉耶格拉吉城河岸邊為染疫的死者劃出火葬場，警方已不准在河邊埋屍。

不過北方邦政府發言人塞加爾昨日就否認報道，指有關死者非染疫死亡，在岸邊只發現「少量」屍體，「向來都偶爾會發現10至20具屍體」，又指部份居河邊的村民沒火化死者，是基於印度教傳統，才把家人遺體拋入河流或在河岸邊掘墓埋葬。

衞生部長倡研塗牛糞抗疫

有協助火葬的慈善組織指窮人將死者棄屍河上，是因為付不起殮葬費和木材短缺，目前火化費用已升三倍至1.5萬盧布（1,590港元），又指現時鄉郊死亡人數極高。鄉郊醫療系統本來已落後，不少病人未及送往鄰近市鎮接受治療已在途中死亡。有醫生指每日有近10名病人因呼吸道症狀求診。惟檢測工具供不應求，一條逾萬人的鄉村只獲發25套篩檢工具。有村民指每天都有人染疫死亡，「持續下去全村將死清光」。

總理莫迪前日就敦促當局增撥郊區醫療資源和加強監管。不過屬其執政黨有政客就推廣牛糞和牛尿作為抗疫療法，衞生部長瓦爾登命令政府科學家證實其功效。有民眾信以為真把牛糞和牛尿塗抹身上盼增免疫力。未知部份染疫病人患的毛黴菌病是否與此有關。

美聯社/路透社