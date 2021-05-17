「女性」、「年輕」、「公主」、「大小姐」……一個個標籤貼在日本四國德島市長內藤佐和子身上，使上任一年多的她不時受到質疑，指她難當大任。內藤佐和子近日接受日媒訪問，坦言感到刻板印象難以消除，政界亦一直沒培育足夠女性人才，她期望透過長遠培訓，讓女性公務員累積經驗，讓她們有能力擔任決策職位，目標是從德島出發，向世界發出消除性別差距的訊息。

內藤佐和子在去年4月的德島市長選舉中，以2,000票之差擊敗時任市長遠藤彰良當選，當時36歲的她是日本歷來最年輕的女性市長。內藤佐和子坦言她「年輕」與「女性」兩個特質經常被標籤，「在政壇單純以年齡區分，然後說『缺乏經驗』的情況很多」，亦有人揶揄她為「大小姐」，意指她不能吃苦、不宜從政。

父親一句「女生無法繼承家業」 激發性別平等思想

內藤佐和子透露，她在小學時開始思考性別議題，憶述當年經營機械業務的父親突然對她說「你是女孩子，不能繼承生意」，使年幼的內藤佐和子感到驚訝，「我想將來成為社長，卻連自己的家族生意也無法繼承」。

現時德島女性部長、局長或次長級官員的比例只有6.8%，低於全國平均。內藤佐和子透露，她發現德島沒足夠可擔大任的女性人才，「即使想要起用，也沒有人選，可見以往是多麼沒努力於此」。

內藤佐和子形容，女性處於高位的意義重大，但不希望予人「因為是女性，所以擔任管理職務」的觀感，因此必須讓女性公務員累積經驗，長遠希望增加擁有決策權的女性。

共同社/日本《朝日新聞》

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