壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力的案件持續引起國際關注，保安局上周宣佈引用《國安法》凍結黎智英所持有的壹傳媒有限公司股份，以及黎智英所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產，主要通訊社如美聯社、路透社及法新社均有報道，另外路透社引述《蘋果日報》高層稱，集團嘗試為媒體營運「設立防火牆」，但相信政府仍有其他辦法「閹割」（neuter）報章。

路透社引述《蘋果日報》管理層消息報道，早在當局宣佈凍結黎智英財產前，管理層已嘗試為媒體營運「設立防火牆」，但管理層相信政府仍有辦法「閹割」報章，「只視乎他們是否想這樣做，如果他們想（對我們）行動，他們便會行動」。報道又形容，保安局的行動令外界憂慮壹傳媒的前景。

保安局上周五宣佈凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，以及黎智英所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。壹傳媒行政總裁張劍虹回應指，事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務，絕不受影響。黎智英現時持有71.26%壹傳媒股份。壹傳媒今天宣佈停牌，以待發出關於保安局公布有關凍結公司控股股東黎智英先生持有的資產，和本公司股權的聲明，而該聲明屬公司內幕消息的公告。

《國安法》實施細則附表3指出，除非已申請限制令、押記令、沒收令或充公令，凍結財產有效期不得超過兩年，但保安局局長可向法庭申請延長有效期。

路透社/美聯社/法新社/《蘋果》資料室

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