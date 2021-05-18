英國哈里王子上周接受美國演員Dax Shepard的Podcast節目訪問，除了批評父親查理斯育兒不善，也曾經談及美國憲法第一修正案，宣稱自己對此有很多事想發表，又形容第一修正案是「瘋狂」（bonkers）。不料言論引來美國輿論不滿，霍士新聞名嘴漢尼蒂（Sean Hannity）反駁稱，正是這份修正案，保障哈里梅根言論自由可以指摘英國皇室種族歧視。

哈里去年脫離英國皇室後，跟隨妻子梅根到美國加州居住，但居美短短的日子裡，哈里已經對美國憲法第一修正案甚有意見。他在訪問中說：「我有太多關於第一修正案的事情想說，以我對它的認識，它是瘋狂的。」雖然他隨即稱自己在美不久，並不全然認識第一修正案，但又指它處處都是漏洞。美國憲法第一修正案被視為保障美國人自由的一大基石，因為當中明文規定保障美國人擁有宗教、言論、新聞、集會等自由。

哈里言論在美國惹來非議，霍士新聞名嘴漢尼蒂直言他攻擊了美國對言論的保障，「我們（美國人）真的不需要你從英國來，教導我們第一修正案」。

漢尼蒂續稱：「假如你無法明白表達自由的重要性，以及憲法原則容許自由交換意見的重要性，這讓美國得以成為地球上最偉大國家。也許你是時候搬到一個包容你限制思想的地方。在美國的公眾人物就是這樣生存。」

他又諷刺哈里因為妻子而跟家人翻臉：「要知道，這是同一份第一修正案，容許你和你妻子在奧花雲費訪問中攻擊自己的家人，讓你和梅根可以指摘你家人種族歧視。」他強調不用哈里來對美國人說教，重申他隨時可以離開美國返回英國老家。

來自德州的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）亦揶揄哈里一邊享受言論自由，一邊批評第一修正案，他在Twitter寫說：「他可以這樣說，很好。」而美國著名右翼分子歐文斯（Candace Owens）則稱：「不知哈里和梅根還要接受多少次荷李活訪問，然後他們才會獲得他們宣稱十分重視的私隱呢？」

英國天空新聞／英國《每日郵報》

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