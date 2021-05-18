美國總統拜登周一恢復歷屆傳統做法公佈稅單，顯示他與太太吉爾去年收入合共達約60.7萬美元（473.7萬港元），有25.9%亦即15.7萬美元用作繳稅，高於平均聯邦收入稅率的14%。

拜登夫婦前年的收入為98.5萬美元（768.3萬港元），主要來自寫書、演講以及在賓夕凡尼亞大學和西維珍尼亞州社區大學的教職的收入，所繳稅款達約30萬美元，但去年因競選總統使工作機會減少，收入大減逾三分一。拜登去年向10個慈善組織合共捐出其收入的5%即約3萬美元，其中1萬美元是捐給以其過世的兒子博歐命名、關注虐兒的基金會。

副總統賀錦麗亦公佈稅單，顯示她與丈夫去年的收入為170萬美元（1,326萬港元），較前年的310萬美元（2,418萬港元）大跌；去年所繳的收入稅為約62.2萬美元，稅率為37%。二人給慈善組織的捐款為約2.7萬元。

白宮發言人普薩基表示未來會繼續公佈拜登稅單，「是每名美國總統應該做的事」。拜登和賀錦麗的年度收入均屬全國最高收入的1%，他提出的美國家庭計劃如通過，將要繳付39.6%稅率。

美聯社/英國《衞報》

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