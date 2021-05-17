（北美通訊）美國疫情正趨緩，德州州長阿博特（Greg Abbott）周日公佈，當天是該州自去年3月以來，首次錄得零死亡個案；然而，美國疾病管制與預防中心（CDC）數據指，以整個星期計算，德州上周仍有305人死於疫情，意味居民不應過早鬆懈。

共和黨籍阿博特周日在Twitter表示，「今天德州報告0宗與COVID有關的死亡個案，是自2020年3月以來的唯一一次。」他補充，當天確診個案為13個月以來最少，7天平均陽性比率也出現新低。數據指出，德州周日有650人新增確診染疫，可見疫情仍未完全受控。

然而，CDC數據顯示，德州上周仍錄得305宗染疫死亡個案，周一則增加42宗死亡個案，7天檢測陽性比率低於5%。

阿博特早於今年3月2日便宣佈廢除「口罩令」，稱「現在是時候100％重新開放德州」，他又在同月10日，宣佈取消餐廳人數上限限制。其後，美國總統拜登斥責其過早解除口罩令，指責有關放寬限制的決定是「原始人思維」（Neanderthal thinking）。

但阿博特隨即反擊，「首先，這句話明顯地不應出自總統口中。其次，他（拜登）選擇在情況最壞的一天說這番話，而在同一天，拜登政府將染疫的非法移民，釋放到我們社區當中。」他反指拜登政府利用「原始人思維」來處理疫情，令德州人民增加感染風險。

阿博特下令全州全面重新開放後，德州全球人壽球場（Globe Life Field）在4月初，舉行了棒球隊德州遊騎兵隊（Texas Rangers）的主場開幕戰，幾乎迫爆能容納四萬人的球場。

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