【新增相關新聞】歐盟周一宣佈暫停對美國加徵鋼鋁關稅的進一步報復措施，並同意就結束彼此的鋼鋁關稅舉行會談。歐美也表明可合作對中國等支持「扭曲貿易政策」的國家追究責任。

歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與美國貿易代表戴琦、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）發表共同聲明說，雙方近期舉行視像會談，認為有必要為解決彼此間的貿易爭端尋找解決辦法。他們宣佈展開討論解決全球鋼鋁過剩問題，冀在本年內找出解決方案，也會處理中國在這個問題扮演的角色。

鋼鋁產能過剩抑制鋼鐵價格，加上主要來自中國的鋼鐵充斥全球市場，造成鋼鐵廠陷入困境。

雙方在聲明中點名中國表示：「美國和歐盟成員是盟友和夥伴，擁有相同的國家安全利益，像是民主和市場經濟。美歐可合作促進高標準，解決共同疑慮，對中國等支持扭曲貿易政策的國家問責。」

2018年6月1日，美國前總統特朗普開始對從歐盟等經濟體進口的鋼鋁產品加徵關稅。歐盟同月22日起實施反制措施，對部份由美國進口的產品加徵關稅，並計劃從下月起採取進一步反制措施，不但擴大加徵關稅的美國產品種類，還會將美國威士忌、電單車和電動船的關稅加倍。由於歐盟和現任總統拜登的關係不再像和特朗普政府一樣緊張，歐盟表示，暫時不會提高這些關稅。

拜登將於下月11日至13日出席在英國舉行的七國集團峯會，隨後將赴比利時首都布魯塞爾參加北約峯會。這將是他今年1月就任總統後首次出訪。一名歐盟外交官向路透社表示，此際如果歐盟仍對哈利電單車及其他美國產品提升關稅，將構成「公關災難」。

路透社／法新社／德新社

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