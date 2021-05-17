（北美通訊）疫情爆發至今，美國、加拿大邊境已經關閉超過一年，加拿大禁止不必要旅客入境，避免傳入病毒。加拿大《國家郵報》（National Post）引述消息指，加國政府正考慮重新開放連接美國的邊境，讓已接種疫苗人士入境，惟加拿大居民接種率遠低於美國，加上兩國政府對疫苗護照取態不一，短期內能否重開邊界仍是未知之數。

加拿大政府自去年3月起，禁止旅客由陸路不必要入境，《國家郵報》指，加國政府高級官員正研究美加邊界重開措施，或會在邊境實施「雙軌制」，放寬已接種疫苗旅客入境，但仍然禁止未接種疫苗的人，作非必要旅遊。

然而，美加兩國政府對疫苗護照的取態不一致，可能成為延誤邊界重啟的因素之一。加拿大總理杜魯多表示，加拿大對電子疫苗護照持開放態度，方便核實入境旅客是否已接種疫苗；但美國政府已經排除推出疫苗護照，認為會為民眾帶來私隱和歧視問題。

加拿大公共安全部長的傳訊總監庫德莫爾（James Cudmore）表示，聯邦政府每月諮詢公共衞生官員，檢討邊境措施，使社區遠離病毒傳播；他續指，公共安全部長布萊爾（Bill Blair）定期與美國相關人員討論邊境問題，強調在兩國邊界疫情出現實質變化前，限制入境措施會保持不變。

由於疫苗供應和運輸出現問題，加拿大居民接種率未如理想。彭博（Bloomberg）疫苗追蹤數據顯示，美國和加拿大居民的首劑接種率，分別為46.6%和34.1%；但加拿大居民完成接種率只有2.7%，美國則有35.8%。杜魯多預計，大部份加拿大國民於9月份才能完成接種疫苗。

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