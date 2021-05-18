法國巴黎的士司機劏客，今年元旦日有香港遊客乘的士，由戴高樂機場往巴黎市中心，但遭收取車資達230歐元（約2,200港元），較正常的約58歐元（約550港元）多出了超過3倍。 巴黎的士協會批評害群之馬影響業界專業，為抑止劣風而民事起訴涉案司機，後者被判罰款兼要停牌。

根據法國傳媒報道，巴黎的士由戴高樂機場往市中心，收取車資上限為58歐元（約550港元），若目的地位處塞納河右岸（Right Bank），則只需53歐元（約500港元）。但當地常有無牌司機在機場或大型火車站接客。

被告辯稱車資包括醉酒客嘔吐清潔費

的士協會「 L’association les Nouveaux Taxis Parisiens」針對這宗濫收車資發起訴訟。案情指，事主今年1月1日由香港抵達戴高樂機場，往巴黎市心被收230歐元車資，3名男子被起訴。3人在庭上指，車資包括醉酒乘客嘔吐後的清潔費，但香港乘客否認，而案中一人聲稱自己只是到機場買膠囊咖啡。

法院判定司機濫收車資，判處罰款200歐元（約1,900港元）及禁止駕駛一年，其同夥則被停牌半年，兩人都要支付1,000歐元（約9,500港元）賠償。至於案中第3名男子沒有出庭，他本身有的士牌，卻讓案中司機使用，被罰款1,000歐元兼賠償1,000歐元。

的士協會訴訟為保形象 判罰不夠嚴

的士協會主席（Jean Barriera）認為判罰不夠嚴厲，強調他發起訴訟是「為了捍衞的士形象，這些人都在嘲笑整個行業」。

在法國，包括巴黎、尼斯、康城、昂蒂布（Antibes）、圖盧茲（Toulouse）和其他幾個法國城市的的士車資都是固定的，但收費僅限於有牌的士，如果是使用Uber之類的服務，價格會根據情況而有所不同。

歐洲新聞網The Local

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