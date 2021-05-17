美國氣候特使克里語出驚人，揚言人們不需要為減排放棄過高質素的生活，卻承認減少碳排放一半要靠未出現的科技。他這番言論被專家質疑「太過樂觀」，更有人直言「簡直是荒謬」。

克里前天受訪時指美國正帶領全球應對氣候變化，並加快逐步淘汰燃煤發電廠，但他拒絕有建議指美國人應改變消費模式，例如減少吃肉類。他表示：「你們不需要放棄過高質素的生活，來實現一些目標。」「有科學家告訴我，2050年或者2045年的減碳目標，有一半可使用一些未出現的科技來實現。」

劍橋大學工程及環境學教授奧爾伍德坦言：「在餘下的時間內，不可能有新能源基礎設施科技可在全球碳排放上有如此大的影響。」他指出，現有的每項新科技由研發直到達至5%的市場滲透率，整個過程需耗費30年至100年。

專家斥荒謬

英國野生動物信託基金的貝內特認為，克里的言論「簡直是荒謬」。他指：「當然我們可從新科技中獲益，但它們很多都來自已存在的行業，例如再生能源及能源存放等，而非一些我們現時未能想像到的產品。」「我們的行為上亦需改變，例如多步行或踩單車以及少吃肉類。這些無論如何也能帶來健康的效益。」

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