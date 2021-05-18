一場疫情打亂全球秩序，病毒不但奪去無數人的性命，多地學校亦停課。在敍利亞、巴勒斯坦等局勢動盪的中東地區，兒童上學本來已非易事，疫情更令他們雪上加霜。其中在去年發生港口大爆炸的黎巴嫩，不少從敍利亞逃亡而來的難民連網課的費用也無法負擔，學童迫於無奈輟學，人權組織形容為「教育困境」。

11歲的敍利亞男童穆罕默德一家因家鄉戰亂，2012年逃到黎巴嫩，並居於該國東部的難民營。黎巴嫩的公立學校直至2013年，才向敍利亞難民提供數量有限的學額，穆罕默德直至2019年方有機會讀書，惟下學期即遭遇疫情，連第一個學年也未能完成。穆罕默德的父親納塞爾（Abdel Nasser）感歎，兒子「連一乘一都不會算」。

手機早已爆屏 「怎能拿它上課」

黎巴嫩教育部去年3月宣佈學校改上網課，然而穆罕默德一家因家貧，無法負擔為子女購買新手提電話，亦未能支付上網費。納塞爾這時拿出手中屏幕早已破裂的電話，直言：「看看這手機，我的兒子怎可以拿它上課？」穆罕默德的14歲胞姊阿邁勒（Amal）透露，她過去在學校學習阿拉伯文、英文、科學和地理，對此感到高興，「但現在父母負擔不起我上網課的費用」。

民間組織救助兒童會（Save the Children）表示，自從疫情爆發以來，黎巴嫩有超過120萬學童無法上學。該組織上月警告，為數眾多的學生或永遠無法重返校園，因他們已缺席多時，家人也負擔不起學費，「數以千計學生教育機會命懸一線」。其中敍利亞人在黎巴嫩的貧窮問題最嚴重，估計9成家庭難以維生。

經濟危機嚴重 本地人亦停學

聯合國難民署發言人哈立德（Lisa Abou Khaled）指出，經濟危機令教育制度受波及，「有些敍利亞兒童已輟學，選擇工作幫補家庭」。她引述黎巴嫩教育部數據指，約2.5萬名敍利亞學生，未在2020年至2021年度入讀小學一年級，估計實際數字更高。

即使是黎巴嫩土生土長的家庭，亦不見得有更多讀書機會，情況在去年貝魯特大爆炸後更嚴重。11歲黎巴嫩女童帕米拉的家在貝魯特爆炸中被毀，家中電腦只剩下鍵盤是完整，但一家人本來生活已捉襟見肘，加上黎巴嫩貨幣急速貶值，使她根本不能添置新電腦。本身弱視的帕米拉，被迫用手提電話網上學習，然而當地每日停電長達18小時，令她更難連接互聯網，最後只有停學，「我討厭網上學習，我不能接受了」。

帕米拉的父親是失業的士司機，多月前已經想女兒停學。但帕米拉對回到校園仍抱有一絲希望，「我想讀書，因為這可讓我得到一份不錯的工作，幫助父母」。

法新社

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