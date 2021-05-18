南韓食品藥物安全處周二公佈，已向當地海關申報的中國進口食品中，有15款泡菜被驗出可誘發食物中毒的細菌，兩款醃製白菜則含當地禁止添加的防腐劑，更有一款蒜料產品細菌量超標。

食品藥物安全處自3月12日至本月7日對進口食物進行檢查，包括55間中國廠商申報進口的289款泡菜產品，查驗防腐劑、焦油色素、食物中毒細菌等5項指標是否符合標準。檢查發現其中15款泡菜含有可令人食物中毒的小腸結腸炎耶爾森氏菌（Yersinia enterocolitica），這種細菌廣泛存在於水、土壤中等自然環境中，可在攝氏零至5℃的低溫下繁殖，人類感染這種細菌後會出現腹瀉、腹痛、頭痛等症狀。

另外，一間廠商進口的兩款醃製白菜中含有脫氫乙酸，是南韓國內禁止在醃製食品中使用的防腐劑，而一種中國產冷凍蒜料細菌超標。南韓食品藥物安全處已將上述不合格食品退還原廠或棄置，並向中國有關部門反映，同時將向有關業者作出行政處分，如果今後再進口上述產品，食品藥物安全處會進行五輪檢查。

韓聯社

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