澳洲找到800萬年前鱷魚化石 料屬新品種

澳洲專家鑑定一具在2009年出土的鱷魚頭骨化石，估計有800萬年歷史，可能是一種新發現的絕種品種，計劃明年命名及公開展出。

北領地博物館及美術館地球科學館長亞茲（Adam Yates）表示，這塊頭骨是在艾庫塔（Alcoota）的化石遺址出土，是至今已知巴魯屬鱷魚（Baru crocodile）的最完美樣本。

巴魯屬（Baru genus）鱷魚數百萬年前在澳洲大陸上生活，但這塊古老頭骨可能是新發現的品種，結構上與其他鱷魚近親有明顯差別，可能是巴魯屬鱷魚當中最重量級的一種，牙齒特別大但數量較少，專門捕食大型動物。

亞茲指，這塊化石代表「有個我們未知的新物種，曾棲息在澳洲中部」，也可讓人了解澳洲動物隨時間演化的方式。

阿根廷下令FB暫停WhatsApp資料分享新條款

阿根廷政府周一下令Facebook 暫停實施新條款，防止其透過旗下WhatsApp通訊軟件取得用戶資料。

Facebook限制WhatsApp用戶必須同意新的資料使用政策，才能繼續使用這個通訊軟件。但阿根廷當局表明，新條款至少要暫停執行6個月，以防止Facebook「濫用主導地位」，而負責保護個人資料的部門亦將針對Facebook展開調查。

阿根廷內貿秘書處表示，國內76%手機用戶均使用WhatsApp，其母公司「透過Facebook、Instagram及WhatsApp等享有市場主導地位時」，就有必要暫停這項資料使用政策。

據報阿根廷並非唯一採取同類措施的國家，美國、印度、巴西和德國都有行動阻止Facebook取得過多用戶資訊。

澳洲衝浪漢遭鯊魚襲擊後傷重不治

澳洲一名年約50歲的男子周二早上在新南威爾斯省坦庫里海灘（Tancurry Beach）外衝浪，但遭到鯊魚襲擊，右邊大腿被咬傷，一度心臟停頓，其後傷重不治。

救護人員在早上11時半接報，有人被鯊魚咬傷，前往現場處理。但救護人員約一小時後，在Twitter指：「儘管救護人員和現場人士已盡力，男子搶救無效。」根據當地傳媒指，死者是一名年約50歲的男子，被咬傷右邊大腿，之後心臟停頓，曾經當場接受急救，但始終返魂乏術。

根據塔龍加動物園（Taronga Zoo）的鯊魚襲擊數據，平均每年只有1人命喪於鯊魚襲擊，2019年更一度「清零」，但去年喪生人數急增至8人，是1934年以來最多的紀錄。

中央社／德新社／英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）