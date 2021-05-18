（北美通訊）全球爆疫，病毒多次變種，加上民眾對疫苗沒有足夠信心，醫學界大多數認為要實現全球性群體免疫，可能仍需要幾年時間。然而，加州三藩市傳染病專家認為，在灣區一些地方已經出現「區域性群體免疫」。

加州大學三藩市分校（UCSF）傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）博士相信，出現「區域性群體免疫」的其中一個地方是在聖昆廷州立監獄（San Quentin State Prison）。在去年年初疫情爆發期間，聖昆廷州立監獄曾有超過2,100名囚犯確診，28人死亡，當局更提前釋放超過一萬名囚犯，以減輕監獄擠迫情況，控制疫情。據了解，現時已有1,927名囚犯接種兩劑疫苗超過14天，得到充分保護。陳子平又認為，另一個出現區域性群體免疫的地點應該是當地的療養院：「因為全國療養院的接種率都很高，超過七成，而在灣區的療養院，接種比例更超過八成。」

群體免疫主要來自接種疫苗後或染疫後產生抗體，而灣區在接種疫苗數字上比起加州其他地區為高，因染疫留院的比例也是州內最低。根據三藩市官方數字顯示，截至上周五，16歲以上的人口，已經有75% 接種了至少一劑疫苗。

陳子平認為，在成功實行全球群體免疫之前，區域性群體免疫時間可能很短暫，要視乎疫情發展。儘管當局透過不同方式鼓勵民眾接種疫苗，但有人仍對疫苗欠缺信心。一名沒有接種疫苗、住在埃默里維爾的60歲居民坦言：「因為疫苗沒有足夠測試，我不想成為其中一隻白老鼠。」另一名住在奧克蘭、58歲的市民亦表示：「我不相信這一套，他們（政府）總是辜負你對他們的信任。」

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