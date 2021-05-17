【稚子何辜】以巴衝突昨天踏入第二周，暴力程度有增無減，以色列在凌晨對加薩發動猛烈空襲，聲稱摧毀哈馬斯高層的住所和武裝分子使用的15公里隧道網。從加薩射出的火箭亦沒有歇息，以色列南部多個城市都是目標。有專家指以巴雙方顯然都已犯下戰爭罪行。

以色列軍方公佈昨早的一波空襲，出動50軍機，20分鐘內摧毀35個「恐怖分子頭目」包括九名哈馬斯指揮官的住所，並且毀掉武裝分子賴以調動人員物資的15公里隧道網。伊斯蘭聖戰組織其後宣告，該組織的北加薩地帶最高指揮官哈比德在以色列空襲中喪生。醫護指另有一巴人死亡。以軍另指前晚至昨早從加薩向以色列發射了約共60枚火箭；比之前兩晚分別射了120枚和200枚火箭要少。

在睡夢中驚醒的加薩平民形容是一周以來最猛烈一波襲擊，甚至比三幢大樓夷平釀42死的前日更猛力。昨日亦有一幢三層高建築損毀，居民說接警報只有10分鐘時間逃離。一間海綿工廠亦在空襲中焚毀。

接警報僅10分鐘逃離

加薩民眾昨早紛紛搶購必需品。有50歲的五子之母說：「空襲結束後孩子依然整晚睡不着。情況太糟了。」但她聲言「為了耶路撒冷，一切犧牲都值得」。

犧牲是否值得見仁見智。哈馬斯因東耶城巴人家庭被逼遷事件而發難，上周一開始向以色列發射火箭，以軍亦每日還擊，代價則是平民負擔。據加薩衞生部公佈，自衝突升級起計，至少有201人死亡，包括58名兒童和34名婦女，逾1,300人受傷，逾2,500人家園被毀。以色列10人死亡包括兩名兒童。上周六一個巴人家族的八名兒童和兩名婦女共十人死亡，尤其令人揪心。

專家認為以巴雙方都犯下戰爭罪行。儘管交戰中殺死平民並不違法，但要遵守一定原則，包括清楚分辨軍事目標、衡量施襲而贏得的軍事優勢是否抵得過平民傷亡代價，以及須盡力減平民損失傷亡。

分析指巴人武裝分子向以色列城市射火箭，明顯是違法，但以色列亦多半用了不合比例武力還擊。一周以來加薩發射火箭3,200枚，密度超2014年的51天衝突的4,481枚，惟大都被以軍防空網攔截。以軍卻屢襲高密度住宅區，夷平至少四幢他們指藏有哈馬斯據點的大樓，完全無視那些大樓有民居和商戶。

對於日前以軍炸毀有美聯社及半島電視台辦事處的大樓，無國界記者組織前日要求國際刑事法庭（ICC）裁定是否戰爭罪行。但在美國力撐以色列、而美以都非ICC成員的情況下，追究恐無期。

國際仍努力斡旋以巴停火。美國國務卿布林肯與卡塔爾、埃及和沙地外長周日通電話商量，約旦國王亦投入調停。聯合國安理會前日開會商討，但對如何解決衝突無結論。

美聯社/路透社/法新社