【新增魯比奧修正案】美國參議院周一以86票贊成、11票反對，通過對《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）展開辯論。法案一旦通過，將授權華府5年內投資逾1,100億美元（近8,600億港元）在人工智能、半導體、量子電腦、先進通訊、生物科技和先進能源等重要技術範疇進行基礎和先進研究，被視為是應對中國競爭加劇。

法案由參議院商業委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）與共和黨參議員威克（Roger Wicker）提出。參院今次表決通過後，將於周二正式展開辯論，多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）預期辯論需時一至兩個星期。

舒默表示：「我們只能二選其一，一是由中國共產黨主導5G、人工智能、量子電腦發展道路的規則，抑或是我們確保美國搶先做到。」他形容《無盡前沿法案》是「一個世代僅得一次在美國科學和科技上的投資」。

根據現有法案文本，將撥款20億美元（約156億港元）推動提升半導體產能、汽車和國防範疇研究。另有參議員正研究加入條款，撥款520億美元（逾4,000億港元）推動半導體研究，並料有其他涉及中國的條款加入其中。

議員擬提修正案 企業曾收中國錢將不獲撥款

來自蒙大拿州的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）表示，本周將提交修正案，把涉及關鍵礦物生產的內容加到法案當中。佛羅里達州黨友魯比奧（Marco Rubio）亦正準備修正案，規定美國情報機構需要對受助企業進行審查，確認它們不受美國敵對國家或競爭者所影響，同時禁止獲取中國政府資金或支持的企業得到法案的資助。

白宮亦表示支持《無盡前沿法案》，以授權在關鍵科學和工程研究上作出歷史性投資。

路透社／彭博社

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