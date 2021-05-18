法國保險公司安盛（AXA）4間亞洲子公司遭勒索軟件Avaddon攻擊，並竊取了3TB數據，勒索2,000萬美元（約1.56億港元）。操俄語的網絡罪犯周一再作威脅，「即將開始公開及出售你（公司）的私人資料」，要求AXA在10天內繳付贖款。本報記者以電郵查問安盛香港受影響情況，至今未獲回覆。

安盛的國際業務支部AXA Partners未回應網絡罪犯周一的新威脅，只在周日發出簡短聲明，表示會進行全面調查，採取措施通知及支援所有受影響的企業和個人客戶。聲明提到，Avaddon攻擊屬於近期事件，但未交代具體日期。

事件由《金融時報》率先報道，指暗網有帖文展示了部分文件樣本，並宣稱從AXA竊取了3TB數據，包括醫療記錄、客戶身份證號碼、以及公司跟醫院和醫生的通話記錄等。

作為歐洲5大保險公司的AXA本月才公佈，將會停止在法國制定網絡保單政策，意味不會向客戶賠償因支付勒索軟件贖金的款項。AXA當時的解釋是，如果保險公司會賠償所支付贖金，只會變相鼓勵不法份子勒索。

除了AXA，愛爾蘭衞生服務執行局（HSE）亦遭勒索軟件攻擊，總理馬丁（Micheal Martin）在公佈遭受攻擊的同時，已經明言拒絕繳付贖金，導致國內的公共衞生服務系統網絡關閉。

系統營運總監奧康納（Anne O’Connor）周日向電台表示，很多癌症療程、照X光等被迫取消，又稱系統備份不多，重建系統預料會是一個緩慢進程。而醫院各種記錄暫時改用手筆方式處理。

美聯社

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