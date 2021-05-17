以巴衝突踏入第二周，以色列周一續對加薩發動猛烈空襲，聲稱摧毀九名哈馬斯高層的住所和武裝分子所用的15公里隧道網。斡旋停火的外交努力暫時未見成果。

以軍導彈攻勢炸死激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（PIJ）高級指揮官哈貝德（Hussam Abu Harbeed），其後火箭由加薩射向以色列南部城市阿什杜德（Ashdod）一幢住宅大廈和阿什凱隆（Ashkelon）一間猶太教堂，疑是報復所為。

加薩衞生部公佈，自衝突上周一升級起計，至少有204人死亡，包括59名兒童和34名婦女，若1,300人受傷。以色列10人死亡，包括1名5歲男童和一名士兵。

加薩3.8萬人流離失所

聯合國發言人杜里加克（Stephane Dujarric）周一說，以軍空襲導致加薩3.8萬巴人流離失所，逾2,500人家園被毀，無家可歸。流離失所的人向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）轄下48間學校求宿。不過，當地41間學校受損。

美國周一阻止聯合國安全理事會通過聯合聲明，聲明中呼籲中止以色列和巴勒斯坦人之間的暴亂，並保護平民。這是美國一周來第三次阻止這項聲明過關。由中國、突尼斯、挪威起草的聲明周日晚提交安理會，預定由15個理事國通過。

記者取得的聲明呼籲：「緩和情勢，中止暴亂並遵守國際人道法律，包括保護平民，特別是兒童。」安理會對加薩危機的「深切關注」以及對巴勒斯坦家庭可能被逐出東耶路撒冷家園的「嚴重關切」，同時反對可能會使緊張加劇的「片面行動」。聲明歡迎國際間採取行動以緩和情勢，但未提及美國。聲明重申安理會支持透過協商達成兩國並存的解決方案，使以色列人和巴勒斯坦人能在「安全且獲得承認的邊界內和平共存」。

美正從事「不張揚但密集的外交活動」

一名外交官告訴記者，美國暗示「目前無法支持安理會的表態」。白宮發言人普薩基說，美國正從事「不張揚但密集的外交活動」。身在丹麥的美國國務卿布林肯暗示，發聲明未必能提升結束衝突的機會。

以色列空襲加薩引起鄰國不滿。約旦國會周一一致通過動議，敦促政府驅逐以色列駐安曼大使，抗議以軍在耶路撒冷和加薩對巴人犯下的罪行。

國際仍努力斡旋以巴停火。美國總統拜登周一將與以色列總理內坦亞胡通話。聯合國大會周四會討論以巴衝突。

路透社／美聯社／法新社

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