開齋節相當於西方國家的聖誕，穆斯林均會盛大慶祝，孩子們準備迎接禮物和飽吃一頓。惟加薩的沙提難民營一棟三層高樓房，上周六在以列色空襲中遭炸毁，屋內八名兒童及兩名女性全部死亡，只有五個月大的奧馬爾（Omar Al-Hadidi）倖免於難，被人從瓦礫中救出。奧馬爾的父親哈迪迪稱妻子帶同穿上新衣的孩子，到沙提難民營的樓房探親，如今痛失至親，說：「我只剩他們的記憶和氣味。」

哈迪迪直斥：「以色列正在殺死無辜的孩子，他們應該是安全的，但現在已沒有東西是安全。我的孩子去睡時，他們想着醒來一切都會過去，但現在他們都離開了，我只剩他們的記憶和氣味。」

六歲童困瓦礫七小時

六歲女孩蘇茜被困瓦礫七小時後獲救，在醫院與父親重逢，但她的母親和四名兄弟姐妹全部喪生。父親向女兒道歉：「你叫我的時候我不能來找你。」他以為所住的大樓安全，因為醫生也住在那裏，又將孩子置於一間他相信是安全的房間。不過，突然一個火箭炮像火燄破壞了牆壁，當他和妻子走到孩子的房間想檢查孩子是否安全時，就有第二次爆炸，天花也倒塌了，他也被困住，即使聽到孩子的聲音也不能去找他們。

英國《泰晤士報》/路透社