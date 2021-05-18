根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.63億、死亡人數超過338萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,299萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.6萬。印度確診人數超過2,496萬，死亡人數突破27.4萬。巴西確診人數超過1,565萬，死亡人數超過43.6萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

疫苗見效 美新增確診死亡個案數續減

根據路透社對美國各州縣數據分析，全美上周染疫死亡人數已減至近14個月來最低點，新增病例數一連5周來也持續減少。

截至周日為止的一周，病亡人數4,165，為2020年3月以來的單周最少，平均每天600人。相較今年1月高峯期，每天病故人數多數在3,000以上。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC），截至周日，全美約有37%人口已完成疫苗接種，47%接種至少一劑疫苗。新罕布什爾州領先其他各州，已有85%居民接種至少一劑疫苗，其次是佛蒙特州（65%）和麻省（62%）。

路透社分析，上周全美新增病例減少20%，來到233,000起，為去年6月以來最低點。

路透社

印度變種毒株威脅下英進一步解封

英國多數地區周一在印度變種毒株威脅下展開第三階段解封。公眾可在室內公共場所飲酒、前往電影院看戲並與親人擁抱。

英格蘭、威爾斯及蘇格蘭大部份地區，解除了許多室內人際交往限制，受到民眾廣泛歡迎，《太陽報》（The Sun）稱這個周一是「自由星期一」。

英國衞生大臣夏國賢周一在國會下議院發言時表示，至今英國確診2,323宗印度變種毒株病例，該變種毒株已成為英格蘭西北部博爾頓（Bolton）及布拉克本-達爾文（Blackburn with Darwen）最流行的病毒株，兩地上周的B1617.2毒株個案增加了一倍，中招入院的都是合資格但未接種疫苗者，反映已打針長者可免疫，亦顯示接種疫苗之重要。

夏國賢重申有信心疫苗能防印度變種毒株。

路透社

疫情嚴峻世界經濟論壇新加坡年會取消

世界經濟論壇（World Economic Forum）周一宣布，因應疫情取消原定3個月後在新加坡召開的年會。

世界經濟論壇在聲明中表示：「目前全球各地疫情的不幸發展，旅行的可能性前景不明，疫苗接種進度各異，加上變種病毒株引發的不明朗，使我們無法按計劃舉行世界各地商界、政府及民間領袖雲集的會議。」

受到歐洲疫情影響，世界經濟論壇去年已宣佈將會議地點由總部所在的瑞士改到新加坡。而新加坡年會最初訂於5月中舉行，先前已再改期。

新加坡病例近日攀升，被迫實施一些去年解封以來最嚴格的限制措施。

世界經濟論壇表示，下次年會將改在明年上半年召開，地點和日期將根據今夏疫情評估而定。

路透社／英國《太陽報》／《每日郵報》

疫苗接種進度慢巴西免疫人口不到1成

巴西疫苗接種計劃進行四個月，只有不到1成人口完成兩劑疫苗接種，且因進口中國活性藥物成分的不確定性，影響當地疫苗生產和免疫接種速度。

自今年1月17日以來，巴西已為39,263,416人接種第一劑疫苗，佔總人口18.54%；19,423,560人接種第二劑疫苗，佔總人口9.17%。

聖保羅州衞生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國科興藥廠（Sinovac）合作研發的疫苗CoronaVac，以及總部設在里約熱內盧的克魯茲基金會（Fiocruz）在巴西生產的牛津／阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，目前都依賴進口中國活性藥物成份。

衞生部數據指出，因進口中國疫苗原料短缺，影響巴西當地疫苗生產和擴大免疫接種人數，每天平均接種疫苗量從4月初60萬劑降至5月第二周28萬劑。

中央社

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