日本法務省拒絕公開今年３月一名斯里蘭卡女子扣留期間死亡的閉路電視片段，遭到立憲民主黨等在野黨反對，更擬向法務委員會長義家弘介提出罷免決議案。有見及此，日本政府及執政黨周二決定撤回向本屆國會提交修改外國人收容和遣返規定的《出入國管理及難民認定法》修正案。

斯里蘭卡女子尚達馬利（Wishma Sandamali）在居留所扣留期間死亡，但當局拒絕向死者家屬提供尚達馬利在收容所的閉路電視片段。立憲民主黨等在野黨反對，更表明如果不公開閉路電視片段，便會提出針對法務委員會長義家弘介的罷免決議案。

出入國在留管理廳次長松本裕在周二參議院法務委員會會議上，再次以治安理由「難以公開」片段。在野的立憲民主黨、共產黨及國民民主黨國會對策委員長今天上午進行會談，三方都同意只要政府不交出片段，便不同意表決修正案。

自民黨放棄修法 在野黨撤回罷免法務委員長決議案

眾議院全體會議原定周二下午表決《出入國管理及難民認定法》修正案，鑑於事件陷於膠著，自民黨幹事長二階俊博和立民黨幹事長福山哲郎舉行會談，二階傳達了放棄修法的意願，福山也表示將撤回法務委員長罷免決議案。

現時日本政府通過《出入國管理及難民認定法》處理難民申請，正處於審核階段的難民要留在難民營及不得工作。當局期望修例後可更快遣返不合資格的難民，然而方案被指對難民過於嚴苛，任何人只可以同一理由申請難民資格最多兩次，申請多於兩次則要即時遣返。

日本難民申請獲批率低 如「難民鎖國」

日本2019年共審核10,375宗難民申請，只有44宗獲批，成功率僅0.4%。相反在七大工業國組織（G7）其他國家，美國和英國難民申請獲批率分別為29.6%和46.2%，加拿大更達55.7%，日本傳媒甚至形容日本如「難民鎖國」。

尚達馬利2017年以學生簽證抵達日本尋求庇護，去年8月簽證逾期，被扣留於名古屋的出入國居留設施。今年1月中旬，她疑因在設施內壓力太大患上胃病，出現嘔吐及食慾不振等症狀，到3月情況惡化，吐血及無法控制手腳，3月6日死亡，死時體重較入營前輕了20公斤。

尚達馬利死前兩天，醫生曾建議出入境部門暫時釋放她，但當局4月發表的中期報告沒提到這項內容，在野黨質疑涉及隱瞞，要求徹查及問責。

尚達馬利是日本自2007年以來，第18名在羈留期間離世的外國人，她的家屬要求當局呈交出入國居留所的閉路電視片段。

日本《共同網》/《蘋果》資料室

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