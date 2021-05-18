風暴「陶特」（Tauktae）吹襲印度，造成至少24人喪生，多地停電。孟買沿岸海域一艘船隻沉沒，有96人失蹤。

印度國防部表示，船上有273人，屬於一間國營石油公司，周一開始漂流，至今177人獲救，96人失蹤，印度海軍已派出兩艘艦艇及直升機協助搜索。

「陶特」吹襲印度西岸掀起巨浪，許多街道水浸，馬哈拉施特拉邦和古吉拉特邦更有多人死亡，不少房屋、樹木和高壓電設施被吹翻，數萬人要疏散，海邊城鎮第烏（Diu）附近海面水位更漲到3米高。

多地停電 訊號發射站受損

風暴導致部份地區停電，古吉拉特邦（Gujarat）巴夫那加爾（Bhavnagar）一名酒店老闆表示：「我一生中未經歷過如此強烈（的風暴），停電後漆黑一片，而且風聲又大，非常可怕。」

該邦首席部長魯帕尼（Vijay Rupani）表示周二新增4人死亡，包括一名兒童被倒塌的牆壓死，一名80歲老婦遭停下的電線杆壓死。他指逾1.65萬間屋受損、4萬樹木被吹倒，而且2,400條村莊沒有電力供應。沿海地區安雷利（Amreli）官員指：「自風暴登陸後，我們便停電及通訊中斷。」又指有40至50座手機訊號發射站受損。

風暴打亂疫苗接種安排

孟買當局關閉了機場，敦促民眾留在室內，大約600名Covid-19患者轉移到「更安全的地方」。

「陶特」每小時風速高達185公里，周一稍後時間在古加拉特邦（Gujarat）登陸，周二早上已由「極強熱帶風暴」（Extremely Severe Cyclonic Storm）減弱為「強烈熱帶風暴」（Very Severe Cyclonic Storm）。

陶特不但影響民生及人命安全，亦打亂了印度COVID-19疫苗接種進度。印度目前確診宗數已突破2500萬大關，成為繼美國後全球第二個超過2500萬例確診的國家。

法新社/中央社

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