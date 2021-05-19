美國達拉斯一名四歲男童被發現伏屍街頭，男童家的閉路電視片段顯示，在失蹤前兩小時前拍到一名18歲男子潛入男童寓所，把熟睡的男童抱走，片段更顯示他之後曾再闖入男童寓所企圖擄走男童一名孖生兄弟，但事敗逃去。涉案男子目前被控綁架和爆竊。

負責照顧4歲男童傑朗（Cash Gernon）的是他父親的女朋友，上周六（15日）上午近11時，後者報案表示傑朗失蹤，並稱傑朗的父親也自3月起下落不明。而警方同日早上近7時亦接報，發現男童伏屍在半英里（約800米）外的街頭。助理警察總長馬丁尼斯（Albert Martinez）指，傑朗遭到殘酷地殺害，兇器為「尖銳武器」。檢控部門表示，當有鑑證報告會加控更多罪名。

《達拉斯晨報》引述警方向法庭申請拘捕令的文件，顯示探員陪同該女友觀看閉路電視片段時，發現有人在同日早上5時左右把傑朗抱走，而女友認出就是18歲的布朗（Darriynn Brown）；但拘捕令申請沒有提及布朗與傑朗的關係，以及抱走他的原因。

布朗之前本已在另一宗案件涉嫌拒捕，現時被控綁架及爆竊，法庭把保釋金定至巨額的150萬美元（近1,200萬港元）。根據法庭文件，雖然布朗與父母居於發現屍體位置的半英里外，但居民都稱布朗經常在該區活動。

美聯社

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