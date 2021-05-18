（北美通訊）紐約地鐵近月發生多宗涉及暴力傷人事件，紐約市警察局在星期一，亦即地鐵正式恢復24小時運作當天開始，增加250名警力在地鐵範圍內巡邏。連同現有的3,000名巡邏警員，是警方近二十年來，為維護地鐵治安而編排的最強警力。

紐約市地鐵自去年4月30日開始，從凌晨1時至早上5時停運，但自從今年2月放寬，只於凌晨2時至4時停駛進行車廂消毒後，就曾在24小時內發生四宗持刀傷人事件，造成兩人死亡。連串案件令不少乘客都擔心鐵路成為犯罪溫床，警方報告更表示，在一星期前的一個早上，有一班青少年在曼克頓區的列車上遊蕩，刺傷乘客。

儘管地鐵平日乘車人次仍低於正常水平，但從今年1月1日至5月9日，紐約警察局已接獲172宗嚴重襲擊罪行報告，高於去年同期的137宗。隨着疫情緩和，紐約地鐵正式恢復24小時通車，商業領袖以及州市政府官員都期望能夠改善地鐵治安問題，重拾乘客信心。警方官員表示，鐵路巡邏將集中在上下班高峯時間。

紐約市長白思豪表示，紐約警察學院最近有850名警官畢業，所以有足夠人手向地鐵系統調配更多警力：「我們將會做我們需要做的事來確保紐約安全，重拾市民對鐵路的信心，繼而推動疫症後的經濟復蘇。」

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