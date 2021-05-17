以巴新一輪衝突延綿逾一周，至今未有平息迹象，哈馬斯在加薩地區持續向以色列發動猛烈火箭攻擊。數以千計火箭在以色列境內「箭如雨下」，然而以色列至今傷亡不算嚴重，使其鐵穹（Iron Dome）火箭防禦系統再受關注。以色列軍方表示，「鐵穹」成功攔截約90%火箭，成為以色列的最大後盾。

鐵穹（Iron Dome）火箭防禦系統最先在2011年部署，它由以色列拉斐爾先進防禦系統（Rafael）及以色列航空航天工業公司（Israel Aerospace Industries）開發，美國亦有資助其研究。系統配備雷達裝置，會攔截預計落入人口稠密地帶的火箭，無視預計落入空地的攻擊，過往也曾在與哈馬斯的衝突中使用過，但從未遇上類似今次般密集的攻擊。

哈馬斯大量射火箭 疑試圖癱瘓系統

哈馬斯從上周一起向以色列發射逾2,800枚火箭，至今造成10名以色列人死亡，與巴方近200人死亡相比算是相當少。 據以色列軍方所指，鐵穹成功攔截約90%火箭，與預期表現相符。以色列情報機關「穆薩德」（Mossad）前負責人亞托姆（Danny Yatom）說：「哈馬斯正嘗試挑戰這系統，他們以為鐵穹會停止運作，但這沒有發生。」

在今輪衝突中，哈馬斯發射的火箭約有1/5，落在距離加薩只有約13公里的沿海城市阿什基朗（Ashkelon），火箭只需極短時間就可落入當地。當地居民赫茲羅尼（Moti Hetzroni）說：「若不是鐵穹，所有這些火箭都會落在我們頭上，死亡人數將數以百計。」不少居民經過連日火箭攻擊，都把希望寄托在鐵穹系統之上，甚至有父親安撫幼女時也表示「不必怕，鐵穹會保護我們的」。

總部設於美國費城的智庫「外交政策研究所」（FPRI）高級研究員斯蒂芬斯（Michael Stephens）說：「鐵穹應對數量龐大的（火箭），為所有人留下深刻印象。這很好地示範了系統迅速改進，成為地球上最好的短程系統。」

在一般情況下，鐵穹通常會用兩枚火箭作攔截，但以色列國防軍表示，今輪衝突攻擊密集，故只用一枚火箭作攔截，「你不會用280枚攔截140枚火箭」。除了火箭，鐵穹近日還被用於攔截哈馬斯的無人機。

戰績證明實力 料吸引海外買家

阿聯酋、印度及部份亞洲國家正考慮購買鐵穹系統，系統在以巴衝突中的實戰表現或有助促進銷售。英國國防智庫皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）研究員布朗克（Justin Bronk）說：「我想這會促進以色列防禦系統在國際間的銷售，因為這在視覺上是壯觀的。」

美國《華爾街日報》

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