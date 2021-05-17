約旦河西岸猶太殖民區一間猶太教堂，前日慶祝猶太五旬節期間看台倒塌，造成至少兩人死亡，213人受傷。

逾650人賀五旬節

失事猶太教堂位於耶路撒冷以北的吉瓦特澤夫（Givat Zeev）猶太人定居點，前日有逾650人聚集，參加慶祝猶太五旬節活動。閉路電視片段所見，擁擠的看台瞬間從後方高處倒塌，信眾跌在地上，其他人爭相走避。事件中至少兩人死亡，包括一名50多歲的男子及一名12歲男童。軍方派出醫護人員和其他搜救部隊前往現場，部份傷者由直升機送院。

出事的五層高建築並不完整，混凝土、鋼筋和木板外露，用塑膠板當窗戶， 建築物牆上有希伯來語警告字句稱「基於安全原因，禁止進入」。以色列消防救援局局長辛希稱，猶太教堂建築本身未完工，同時沒有居住許可，更遑論是在內舉行活動。吉瓦特澤夫市長指知道建築尚未完工很危險，曾要求警方採取行動但未被受理。耶路撒冷警察局長圖格曼稱，事件涉及疏忽，將會有人被捕，又批評地方議會未有叫停活動。

今次是以色列一個月內第二宗涉及宗教活動的意外，大批猶太教徒上月底在梅龍山參加篝火節活動時發生人踩人，至少45人死亡。

美聯社