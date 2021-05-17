美國微軟創辦人蓋茨與結婚27年的妻子梅琳達分手收場，外界大感意外，不過知情人士表示，蓋茨夫婦其實早在十年前已經貌合神離，蓋茨與「富豪淫棍」愛潑斯坦來往，只是為了逃避這段令他窒息的婚姻，求取一時的自由。而梅琳達並不知道二人見面數十次，在她反對之下，蓋茨後來才疏遠愛潑斯坦。

美國傳媒報道，蓋茨和愛潑斯坦2011年認識，至2014年之間曾會面數十次，關係比外界所知為好。有消息人士透露，兩人相交多數是蓋茨前往愛潑斯坦的紐約豪宅見面，交朋結友，談天說地，享受自由，消息人士說︰「毫不誇張，到訪愛潑斯坦的家是他逃避婚姻的喘息機會。這是擺脫梅琳達的方法。」又形容蓋茨和愛潑斯坦的關係「十分緊密」。蓋茨曾向愛潑斯坦吐苦水，指婚姻不愉快，愛潑斯坦則建議蓋茨離婚，兩人更會用這段婚姻開玩笑。

梅琳達討厭聚會氣氛像「男人俱樂部」

不過蓋茨的發言人指相關說法「不準確」，並否認蓋茨有說過任何貶抑梅琳達的說話，又否認兩人見面頻密，而且蓋茨從沒跟愛潑斯坦討論讓他參與蓋茨基金的工作。報道指，由於梅琳達不喜歡二人聚會時「男人俱樂部」的氣氛，也不喜歡愛潑斯坦，最終令二人不再來往。

有消息人士指，蓋茨和梅琳達關係轉壞，由他們的身體語言就看得出來，他們過往相處時「很多歡笑又放鬆」，但後來「在他們身邊有如出席一場高峯會議」，「這不像是跟一對夫婦晚宴，而是更像跟兩名國家元首同席。」因此蓋茨才需要到愛潑斯坦家中尋求自由與喘息空間。

蓋茨夫婦婚姻十多年前已亮紅燈

友人表示，蓋茨夫婦身為億萬富豪，無法像年輕時過着「正常生活」，「對蓋茨來說，難以容許他做一些日常事情，而他卻十分渴望。」這些日常事情包括透過出席愛潑斯坦的晚宴去認識新朋友，「對於要帶着隨行人員，蓋茨往往感到尷尬，他的隨行人員負責保安，他從來都不喜歡這樣，梅琳達卻十分傲然，像『女王駕臨』的感覺。」

這名友人又說，蓋茨到訪愛潑斯坦的大宅，只因他「享受聊天、談新創見，基本上就是跟別人口舌爭拗一番，他最喜歡跟人辯論，或者教導別人……他可以跟一桌子的人發表演講一小時不停歇。」

一名蓋茨基金的前員工表示，蓋茨跟愛潑斯坦來往並非為了「找女人」，又指二人早在十多年前婚姻已亮起紅燈，「他們在一起時的舉動，就像特朗普夫婦︰別拖我的手，去桌子的另一邊吧。」梅琳達多年來都被視為蓋茨的附屬品，不能跟他平起平座，她致力的工作也沒有得到傳媒太大關注。「真正讓她惱火的是，大家都較喜歡蓋茨」。

美國Daily Beast網

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