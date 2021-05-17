以巴爆發2014年以來最嚴重衝突，美國國會消息人士周一說，拜登政府已批准對以色列出售總值7.35億美元（57.33億港元）的精準制導武器（precision-guided weapons），而國會預期不會阻撓軍售案通過。

軍售案料過關

三名國會助理表示，國會本月5日已獲正式知會軍售案，有15天時間提出反對，料提出機會不大。

美國將向以色列出售「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）本是例行公事，4月非正式通知國會時，兩院外交委員會的民主共和兩黨領袖都沒有反對這項軍售案。

身為以色列堅定支持者的美國，除了一周內三度否決聯合國安理會敦促以巴停火的聯合聲明，總統拜登周一與以色列總理內坦亞胡通話時，亦僅表示支持停火，沒有公開要求立即停火。拜登亦提及美國與埃及和其他盟友正商討斡旋衝突。

美國國會兩黨議員以支持以色列為核心價值。不過，近日以軍猛烈空襲加薩，造成平民死亡，甚至有傳媒辦公室被炸，美國國內對以色列的立場出現分歧，令拜登政府備受壓力。拜登所屬的民主黨，一向親以的參院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）也對以軍所為「深感不安」。被視為黨內激進左翼「進步派」（progressive）的議員更為巴人發聲。參議員桑德斯（Bernie Sanders）指以軍攻勢「過份」，呼籲美國認真檢討每年對以色列的40億美元（312億港元）軍援。他日前投書《紐約時報》，指內坦亞胡「助長偏執專制型的種族民族主義」。文章以「巴人命可貴」（Palestinian lives matter）作結。

另一「進步派」代表人物、眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）呼籲針對以色列的「種族隔離」政策採取行動，「總統及許多人物本周聲言以色列有權自衞，難道巴人沒有生存權嗎？我們認為他們有嗎？如果認為有，我們就要負起責任。」

埃爾多案：拜登雙手沾血

國外也有批評拜的聲音。土耳其總統埃爾多安周一在電視演說中，嚴厲指摘拜登支持以色列空襲，指他「以沾血的手寫歷史」。

路透社／法新社／美國《紐約時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）