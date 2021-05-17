印度COVID-19疫情嚴峻，醫療及殮葬資源短缺，黑心商人乘機發災難財，以雙倍價錢出售由滅火筒偽裝成的「氧氣樽」、從死者身上偷取壽衣轉售等。這些劣貨危及民眾性命，有高等法院法官形容「社會道德基礎已被肢解」。

疫下醫院床位爆滿，藥物、疫苗、氧氣及多項醫療物資供應持續不足，令不法分子有機可乘。德里警察局特別專員錢德指，一批網絡罪犯利用患者家屬的絕望及悲傷來行騙，「他們抓緊機會使用一貫的作案手法」。

有些騙子出售的貨品是劣貨，但有些更可能對人體有害。有慈善機構發現一間前身為廢料場的企業，以每樽近200美元（1,560港元）、即近市價兩倍價錢放售由滅火筒重新粉刷而成的「氧氣樽」。機構隨即報警，有義工痛斥：「這人應被控謀殺。他是拿他人性命開玩笑。」這些不太堅固的滅火筒若被灌入高壓氧氣，恐釀成爆炸。

救護車 火葬費升10倍

單在上月，新德里警方已拘捕逾210人，涉嫌在疫情下干犯欺詐、囤貨抬價、刑事串謀等行為。其中，有醫院員工涉嫌竊取死者未曾服用的瑞德西韋，以每瓶400美元（3,120港元）出售，醫院此前僅售65美元（507港元）。雖瑞德西韋在黑市叫價甚高，效用亦受質疑，但仍有家庭願意以1,400美元（9,800港元）購入六瓶。面對母親病故及嫂子病重，蘇林指她已別無選擇，「如果醫生處方此藥，我們也只能買」。

盜藥偷壽衣轉售

當地畢業生舒克拉憶述祖母4月底去世時，短短三英里的路程，救護車司機竟向他索價70美元（546港元），為正常價格10倍。火葬場亦要求他們支付70美元柴火費用，原價僅為7美元（55港元）。雖供不應求或是加價原因之一，但舒克拉更認為：「所有人都試圖在這場疫情發災難財。我完全不知道這些人在做甚麼。」

北方邦警方亦拘捕了160人，前警察局長辛格指：「我見識過各式各樣的掠奪及腐敗。但現時這程度，在過去36年的職業生涯或者我這輩子都未看過。」當局上周發現有不法分子從死者屍體上偷取喪葬的壽衣，聲稱是全新出售；當局早前亦撿獲100多瓶假冒的瑞德西韋。

更離譜是發災難財的不止普通人，連執政黨都有份參與。在中央邦工作的醫生指，他曾試圖阻止一名屬於執政印度人民黨的地方活動人士兜售公營醫院床位。他指：「我們都知道所有人很難才取得床位。政府資源應公平分配，而且不能成為一人的財產。」

美國《紐約時報》/中央社