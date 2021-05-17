（北美通訊）疫情讓無數人在工作、生活上帶來重大轉變。加拿大人力資源專家警告，職場前景逐漸明朗，之前因疫情影響而未決定去留的員工，很多或會辭職，或引發一連串離職潮。

居住溫哥華北部的巴雷（Karen Gladden Barre），疫情下空出時間反思人生，她毅然辭去工作，把生活焦點放回家庭和三個孩子身上，「當一直埋首工作的你停下來，會驟覺很多你已忘記、且很久沒在意的東西浮現，包括情緒、好奇心、尋找新的興趣、曾經擁有過的熱情等。」

有人因家庭放下工作，亦有人為新的工作規劃，選擇重返校園。加拿大替代政策中心（Canadian Centre for Policy Alternatives）高級經濟學家麥當奴（David Macdonald）表示，加拿大勞動人口在去年3月和9月大量流失，與校園開學時間不謀而合。他對加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）表示，今年離職女性高於男性，僅4月是例外。

加拿大統計局（Statistics Canada）數據顯示，疫情期間有13萬人離開職場，意味他們選擇停止工作，而且不再找工作。

勞資糾紛律師、人力資源顧問威廉斯（Laura Williams）表示，疫情令很多人反思生活和工作，無論是因為疲倦、照顧家人，還是學習新投能而轉換工作等，均促成連串辭職潮。她提醒，僱主面對流失僱員的情況，必須與員工保持良好溝通，說明工作環境將出現改變，以及對將來工作環境的期望。

威廉斯認為，保持工作地點靈活，對需要兼顧家庭的員工非常重要，僱主亦應清晰指示不同情況下的工作安排，例如，如要分階段回到辦公室工作，應該如何執行。她又指，經歷一年多在家工作後，僱主需加強公司與員工的聯繫，透過溝通、工作靈活和重建公司文化，或有助減少員工流失。

威廉斯建議，決心辭職的員工最好親自或透過視像方式通知僱主，畢竟在將來職業生涯中，仍有可能遇見前僱主或前同事。她又表示，用一個簡單且正面的方式請辭，能使大家「日後好相見」。

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